JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pria Jakarta Tewas di Kamar Indekos, Saksi Mencium Bau Menyengat

Pria Jakarta Tewas di Kamar Indekos, Saksi Mencium Bau Menyengat

Selasa, 12 Agustus 2025 – 06:35 WIB
Pria Jakarta Tewas di Kamar Indekos, Saksi Mencium Bau Menyengat - JPNN.com Bali
Ambulans BPBD Kota Denpasar membawa jenazah pria Jakarta berinsial Y, 46, ke kamar mayat RSUP Prof Ngoerah, Denpasar. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penghuni indekos di Jalan Pura Banyu Kuning I, Padangsambian Kelod, Denpasar, Minggu (10/8) siang heboh.

Kehebohan dipicu penemuan jenazah di kamar indekos pukul 14.00 WITA.

Korban teridentifikasi berinisial Y, 46, asal Bintaro, Jakarta.

Baca Juga:

Korban ditemukan terlentang di atas tempat tidur dengan posisi kepala ke arah barat, sementara kedua kaki menjuntai di lantai.

Kedua tangan terlentang di samping badan.

Pada saat ditemukan korban memakai kaus polo dan celana pendek warna hitam.

Baca Juga:

“Korban diperkirakan meninggal lima hari sebelum ditemukan saksi,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi, Selasa (12/8).

Penemuan jenazah korban bermula ketika saksi berinisial A akan membersihkan areal indekos di tempat kejadian perkara (TKP).

Korban ditemukan terlentang di atas tempat tidur dengan posisi kepala ke arah barat, sementara kedua kaki menjuntai di lantai dengan bau membusuk
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pria Jakarta pria jakarta indekos Bau Membusuk polresta denpasar Denpasar RSUP Prof Ngoerah sakit

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pesan Boris Kopitovic Setelah Laga Bali United vs Persik Berakhir Imbang, Berkelas - JPNN.com Bali

    Pesan Boris Kopitovic Setelah Laga Bali United vs Persik Berakhir Imbang, Berkelas

  2. Jo Jansen Bongkar Problem Besar Bali United, tak Sesuai Ekspektasi - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Bongkar Problem Besar Bali United, tak Sesuai Ekspektasi

  3. 4 Fakta Menarik Laga Bali United vs Persik: Rekor Terkoreksi, Jens Raven Debut - JPNN.com Bali

    4 Fakta Menarik Laga Bali United vs Persik: Rekor Terkoreksi, Jens Raven Debut

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU