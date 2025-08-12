Pria Jakarta Tewas di Kamar Indekos, Saksi Mencium Bau Menyengat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penghuni indekos di Jalan Pura Banyu Kuning I, Padangsambian Kelod, Denpasar, Minggu (10/8) siang heboh.

Kehebohan dipicu penemuan jenazah di kamar indekos pukul 14.00 WITA.

Korban teridentifikasi berinisial Y, 46, asal Bintaro, Jakarta.

Korban ditemukan terlentang di atas tempat tidur dengan posisi kepala ke arah barat, sementara kedua kaki menjuntai di lantai.

Kedua tangan terlentang di samping badan.

Pada saat ditemukan korban memakai kaus polo dan celana pendek warna hitam.

“Korban diperkirakan meninggal lima hari sebelum ditemukan saksi,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi, Selasa (12/8).

Penemuan jenazah korban bermula ketika saksi berinisial A akan membersihkan areal indekos di tempat kejadian perkara (TKP).