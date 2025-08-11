Update Kematian Prada Lucky! Mayjen TNI Piek Budyakto: 20 Orang Jadi Tersangka

JPNN.com

Senin, 11 Agustus 2025 – 22:07 WIB
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto (tengah) saat bersama orang tua Prada Lucky di rumah duka, Senin (11/8). ANTARA/Kornelis Kaha

bali.jpnn.com, KUPANG - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto turun gunung.

Perwira tinggi TNI AD itu turun langsung mengusut penyebab kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo, anggota TNI AD dari Kodam IX/Udayana yang bertugas di Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pernyataan tegas itu dilontarkan Pangdam Udayana saat berkunjung ke rumah orang tua Prada Lucky Namo di asrama tentara Kuanino, Kota Kupang, NTT.

Pangdam Udayana langsung memeluk ayah Prada Lucky Chepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, setiba di rumah duka.

Mayjen TNI Piek Budyakto kemudian menemui ibunda Prada Lucky, Sepriana Paulina Mirpey.

"Tolong jangan ada fitnah lagi bapak, saya seorang ibu.

Saya rela kalau anak saya mati di medan perang, tetapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Sepriana Paulina Mirpey.

Kepada orang tua almarhum, Mayjen TNI Piek Budyakto mengatakan institusi TNI AD akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Kepada orang tua almarhum, Mayjen TNI Piek Budyakto mengatakan institusi TNI AD akan bertindak tegas. Saat ini 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka
