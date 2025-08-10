Belasan Pelanggar Lalu Lintas Terjaring Razia Malam Minggu di Kuta Bali, Duh

JPNN.com

Minggu, 10 Agustus 2025 – 19:33 WIB
Jajaran Satlantas Polresta Denpasar kembali melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas pada Minggu (10/8) dini hari di Simpang Direktorat, Kuta, Badung. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Jajaran Satlantas Polresta Denpasar kembali melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas pada Minggu (10/8) dini hari di Simpang Direktorat, Kuta, Badung.

Kegiatan dimulai pukul 00.00 WITA hingga selesai dengan sistem hunting untuk menindak pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

Sasaran utama penindakan meliputi pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), knalpot bising, kelengkapan kendaraan, serta pengendara yang tidak menggunakan helm.

Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil menindak total 25 pelanggar.

Perinciannya, pelanggaran TNKB sebanyak 12 pelanggar, tidak menggunakan helm delapan pelanggar dan knalpot bising lima pelanggar

Kegiatan penindakan ini dipimpin langsung Kasatlantas Polresta Denpasar Kompol Yusuf Dwi Admodjo didampingi Wakasatlantas AKP I Putu Dadi.

Selama razia, polisi mengamankan tiga SIM, 19 STNK dan tiga sepeda motor.

Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi mengatakan operasi ini rutin digelar setiap akhir pekan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas.

Razia dimulai pukul 00.00 WITA hingga selesai dengan sistem hunting untuk menindak pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan
