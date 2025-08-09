Ayah Prada Lucky Marah Anaknya Tewas Dianiaya Senior, Mengutuk Keras

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo, anggota TNI AD dari Kodam IX/Udayana yang bertugas di Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) memicu kemarahan orang tuanya.

Sersan Mayor Kristian Namo, ayah Prada Lucky Chepril Saputra Namo marah dan mengutuk keras kasus dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap anaknya.

Bagi Kodam IX/Udayana, kemarahan Sersan Mayor Kristian Namo merupakan hal yang wajar karena kehilangan anaknya.

"Kalau ayah korban marah itu wajar karena beliau adalah orang tua.

Kami paham itu. Siapa pun akan begitu," kata Wakil Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Letnan Kolonel Infanteri Amir Syarifudin dilansir dari Antara.

Sersan Mayor Kristian Namo merupakan prajurit TNI aktif yang berdinas di Komando Distrik Militer (Kodim) 1627/Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Serma Kristian Namo tidak tahan meluapkan emosinya saat menjemput jenazah anaknya di RSUD Aeramo, Nagekeo, NTT, pada Rabu (6/8).

Menurut Letkol Inf Amir Syarifudin, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Serma Kristian Namo untuk menyerahkan proses hukum kasus tersebut kepada tim yang sudah dibentuk Kodam Udayana.