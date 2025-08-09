JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Ayah Prada Lucky Marah Anaknya Tewas Dianiaya Senior, Mengutuk Keras

Ayah Prada Lucky Marah Anaknya Tewas Dianiaya Senior, Mengutuk Keras

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 06:23 WIB
Ayah Prada Lucky Marah Anaknya Tewas Dianiaya Senior, Mengutuk Keras - JPNN.com Bali
Ilustrasi - Anggota TNI AD saat mengikuti kegiatan di Tabanan, Bali. Foto: ANTARA/HO-Penerangan Kodam Udayana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo, anggota TNI AD dari Kodam IX/Udayana yang bertugas di Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) memicu kemarahan orang tuanya.

Sersan Mayor Kristian Namo, ayah Prada Lucky Chepril Saputra Namo marah dan mengutuk keras kasus dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap anaknya.

Bagi Kodam IX/Udayana, kemarahan Sersan Mayor Kristian Namo merupakan hal yang wajar karena kehilangan anaknya.

Baca Juga:

"Kalau ayah korban marah itu wajar karena beliau adalah orang tua.

Kami paham itu. Siapa pun akan begitu," kata Wakil Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Letnan Kolonel Infanteri Amir Syarifudin dilansir dari Antara.

Sersan Mayor Kristian Namo merupakan prajurit TNI aktif yang berdinas di Komando Distrik Militer (Kodim) 1627/Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga:

Serma Kristian Namo tidak tahan meluapkan emosinya saat menjemput jenazah anaknya di RSUD Aeramo, Nagekeo, NTT, pada Rabu (6/8).

Menurut Letkol Inf Amir Syarifudin, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Serma Kristian Namo untuk menyerahkan proses hukum kasus tersebut kepada tim yang sudah dibentuk Kodam Udayana.

Sersan Mayor Kristian Namo, ayah Prada Lucky Chepril Saputra Namo marah dan mengutuk keras kasus dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap anaknya.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Prada Lucky Chepril Saputra Sersan Mayor Kristian Namo tewas Prajurit TNI prajurit TNI AD TNI tni ad Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere Kodam IX/Udayana Buleleng

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ong Kim Swee Percaya Diri, Skuad Inti Persik Kediri Kontra Bali United Terbentuk - JPNN.com Bali

    Ong Kim Swee Percaya Diri, Skuad Inti Persik Kediri Kontra Bali United Terbentuk

  2. Bali United Libur Latihan Menjelang Kontra Persik, Thijmen Goppel Berbagi Kabar - JPNN.com Bali

    Bali United Libur Latihan Menjelang Kontra Persik, Thijmen Goppel Berbagi Kabar

  3. Pemain Termahal Super League Tak Sabar Laga Debut, Ini Targetnya di Bali United - JPNN.com Bali

    Pemain Termahal Super League Tak Sabar Laga Debut, Ini Targetnya di Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU