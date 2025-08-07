Gudang Logistik BPBD Bali Terbakar, Kali Kedua Dalam Setahun Terakhir

JPNN.com

Kamis, 07 Agustus 2025 – 19:30 WIB
Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kota Denpasar memadamkan api saat kebakaran gedung logistik Kantor BPBD Provinsi Bali di Jalan D.I Panjaitan Nomor 6, Renon, Denpasar, Rabu (6/8) malam. Foto: ANTARA/HO-BPBD Kota Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gudang logistik Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali di Jalan D.I Panjaitan Nomor 6, Renon, Denpasar, terbakar Rabu (6/8) malam.

Kebakaran ini menjadi yang kedua. Pasalnya, gudang logistik BPBD Bali pernah terbakar pada 26 Juni 2024 silam sekitar pukul 12.00 WITA.

Saat itu api berkobar di lantai dua bangunan.

Enam armada damkar dikerahkan ke lokasi, yang berhasil memadamkan kebakaran dalam satu jam.

Diduga penyebab musibah tersebut karena korsleting listrik. Jumlah kerugian kala itu diperkirakan mencapai Rp 7,9 miliar.

“Gudang yang terbakar kali ini dalam proses renovasi,” ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Denpasar I Made Tirana dilansir dari Antara.

Berdasar penyelidikan sementara, percikan api dari gerinda diduga mengenai barang-barang mudah terbakar yang tersimpan di tempat itu, seperti masker, kasur, dan sebagainya.

Barang-barang itu dipakai sebagai bantuan untuk masyarakat ketika ada bencana.

Gudang logistik Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali di Jalan D.I Panjaitan Nomor 6, Renon, Denpasar, terbakar Rabu (6/8) malam.
