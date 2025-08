Begini Kronologi Bule Australia Rampas dan Bakar Mobil Avanza Warga Bali, OMG!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi tak terpuji dilakukan warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial RJW.

Bule gila itu nekat merampas mobil Avanza DK 1388 HO milik I Ketut WK, warga Batu Belig, Kerobokan Kelod, Kuta Utara saat parkir di Eden the Residence at The Sea Seminyak.

Tak hanya merampas, pelaku nekat membakar mobil tersebut di belakang rumah kosong di Jalan Buana Raya, Padangsambian, Denpasar, Minggu (3/8) pagi.

“Pelaku sudah diamankan, saat ini masih diperiksa penyidik Polsek Kuta Utara,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi, Minggu (3/8).

Kejadian bermula ketika korban I Ketut WK memarkir mobilnya di Eden the Residence at the Sea Seminyak, Jalan Batu Belig, Desa Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Minggu (3/8) pagi pukul 00.30 WITA.

Tak lama kemudian datang seorang WNA mengetuk kaca mobil dan memaksa korban keluar.

Setelah korban keluar dari dalam mobil, pelaku segera merampas kunci dan membawa kabur.

Warga Jalan Daksina, lingkungan Batu Belig, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, ini segera menghindar setelah korban melarikan mobilnya dengan cara melarikan.