Heboh Bule Australia Rampas dan Bakar Mobil Avanza Warga Bali, Ngeri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi mengerikan dilakukan warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial RJW.

Bule gila itu nekat merampas mobil Avanza DK 1388 HO milik I Ketut WK, warga Batu Belig, Kerobokan Kelod, Kuta Utara saat parkir di Eden the Residence at The Sea Seminyak.

Tak hanya merampas, pelaku nekat membakar mobil tersebut di belakang rumah kosong di Jalan Buana Raya, Padangsambian, Denpasar, Minggu (3/8).

“Kejadiannya berlangsung Minggu pagi pukul 05.30 WITA,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi.

Penangkapan pelaku bermula ketika korban I Ketut WK melapor ke Polsek Kuta Utara.

Tim Opsnal Polsek Kuta Utara pun langsung bergerak mengejar pelaku.

Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil diamankan setelah tertangkap membakar mobil korban di belakang rumah kosong di Jalan Buana Raya, Padangsambian, Denpasar.

“Pelaku sudah diamankan aparat Polsek Kuta Utara,” kata AKP Ketut Sukadi.