bali.jpnn.com, BULELENG - Sidang putusan kasus penganiayaan berat yang menjerat warga negara asing (WNA) asal Inggris, Aaron Mitchell alias Aaron Michel Benhamou, 35, di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja, Buleleng, berakhir, Kamis (26/11) kemarin.

Majelis hakim PN Singaraja yang dipimpin Yakobus Manu menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap terdakwa.

"Menyatakan terdakwa Aaron Mitchell Benhamou terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat.

Menghukum terdakwa Aaron Mitchell Benhamou selama tiga tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan," ujar Yakobus Manu saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai sejumlah hal memberatkan perbuatan terdakwa.

Pertama, terdakwa merasa tidak bersalah serta tidak mengakui dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

Kedua, terdakwa beberapa kali terlibat tindak pidana di negara asalnya. Terdakwa juga melarikan diri dan tidak menolong korban setelah kejadian.

Keempat, perbuatan terdakwa menghilangkan fungsi penglihatan mata kiri korban sehingga kini menggunakan mata palsu.