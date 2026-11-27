bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Jumat hari ini (27/11), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Yamaha Flagship Shop Jalan Diponegoro mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di sebelah Polsek Kubu, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di areal parkir Puri Blahbatuh, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di Lapangan Pergung, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.