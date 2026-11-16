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JPNN.com Bali Hukum Jadwal Samsat Keliling di Bali Senin (16/11), Cek Lokasinya!

Jadwal Samsat Keliling di Bali Senin (16/11), Cek Lokasinya!

Senin, 16 November 2026 – 05:55 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Senin (16/11), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Buleleng, Bali. Foto: Instagram @infosamsatbuleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Senin hari ini (16/11), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling hadir di Kota Denpasar hadir di Parkir Timur Lapangan Renon, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Yehembeng, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Sumberkima, Gerokgak, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali Senin (16/11) hadir di Kabupaten Buleleng, Buleleng dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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