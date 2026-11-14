Investor Rusia Menyurati Kejagung & Presiden Prabowo, Kecewa BT Belum Dieksekusi

bali.jpnn.com, KUTA - Lambannya eksekusi terhadap terpidana Budiman Tiang (BT) menuai reaksi keras dari pihak korban, Magnum Estate (MEG).

Meski vonis 3,5 tahun penjara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak enam bulan lalu, BT hingga kini belum juga dijebloskan ke sel tahanan.

Oleh karena itu, tim kuasa hukum MEG, Agus Samijaya dan kolega menyurati Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejari Denpasar, hingga Presiden Prabowo Subianto untuk mendesak eksekusi segera dilakukan.

“Tanpa diminta pun, kejaksaan seharusnya sudah mengeksekusi terpidana BT.

Putusan inkracht wajib dijalankan,” ujar Agus Samijaya di kantor MEG, Kuta Utara, Badung, Jumat (13/11) kemarin.

Agus Samijaya mempertanyakan keseriusan aparat melacak keberadaan BT.

Menurutnya, pembiaran ini memicu ketidakpastian hukum dan merugikan pemilik MEG asal Rusia, Stanislav Sadovnikov dan Igor Maksimov, secara materiil maupun imateriil.

“Ini pertanyaan besar. Ada apa dengan kejaksaan? Mengapa putusan yang sudah inkracht belum juga dieksekusi?” kata Agus Samijaya.