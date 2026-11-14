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JPNN.com Bali Hukum Jadwal Samsat Keliling di Jembrana Bali Sabtu (14/11), Cek Lokasinya!

Jadwal Samsat Keliling di Jembrana Bali Sabtu (14/11), Cek Lokasinya!

Sabtu, 14 November 2026 – 06:23 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Jembrana Bali Sabtu (14/11), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling di Bali melayani warga. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Sabtu hari ini (14/11), layanan Samsat keliling hadir di Kabupaten Jembrana.

Layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Umum Negara Bahagia, Pendem, Jembrana, mulai pukul 19.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

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Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Kedua, STNK asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali Sabtu (14/11) hadir di Kabupaten Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Bali Samsat Keliling Jembrana Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

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