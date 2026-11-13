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JPNN.com Bali Hukum Jadwal SIM Keliling di Bali Jumat (13/10), Silakan Cek Lokasinya!

Jadwal SIM Keliling di Bali Jumat (13/10), Silakan Cek Lokasinya!

Jumat, 13 November 2026 – 05:37 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bali Jumat (13/10), Silakan Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi seorang warga mengurus perpanjangan SIM di mobil pelayanan SIM Keliling. FOTO: ANTARA/Andika Wahyu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Jumat hari ini (13/11), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan SIM Keliling hadir di Mall Pelayanan Publik mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

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Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Klungkung hadir di dua tempat, di depan Kantor Bupati Klungkung dan Kantor Samsat Pembantu Nusa Penida.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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