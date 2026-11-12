JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (12/11), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (12/11), Silakan Cek!

Kamis, 12 November 2026 – 06:47 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (12/11), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Kamis hari ini (12/11), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Parkir Timur Lapangan Renon, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Lapangan Desa Beraban, Tabanan mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di areal Parkir Puri Blahbatuh mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali Kamis (12/11) hadir di Denpasar, Tabanan dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali STNK Bali Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Gianyar Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut - JPNN.com Bali

    Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut

  2. Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman - JPNN.com Bali

    Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman

  3. Skema Taktik Mulai Cair, Johnny Jansen Puji Kedalaman Skuad Bali United - JPNN.com Bali

    Skema Taktik Mulai Cair, Johnny Jansen Puji Kedalaman Skuad Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU