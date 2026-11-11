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Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (11/11), Silakan Cek!

Rabu, 11 November 2026 – 06:12 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Rabu (11/11), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Provinsi Bali. Foto; Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Rabu hari ini (11/11), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Badung, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Bulelang hadir di Desa Kedis, Busungbiu, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Halaman Kantor Samsat Tabanan mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan PT Mitra Prodin, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali Rabu (11/11) hadir di Denpasar, Tabanan, Jembrana, Gianyar, Karangasem dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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