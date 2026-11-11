Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (11/11), Silakan Cek!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Rabu hari ini (11/11), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Klungkung hadir di dua tempat, di depan Kantor Bupati Klungkung dan Kantor Samsat Pembantu Nusa Penida.

Layanan SIM Keliling di dua lokasi itu hadir mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.