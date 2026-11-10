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JPNN.com Bali Hukum Korupsi LPD Kelungah Karangasem: Warga Gianyar Jadi Tersangka Baru, Begini

Korupsi LPD Kelungah Karangasem: Warga Gianyar Jadi Tersangka Baru, Begini

Selasa, 10 November 2026 – 16:36 WIB
Korupsi LPD Kelungah Karangasem: Warga Gianyar Jadi Tersangka Baru, Begini - JPNN.com Bali
Penyidik Kejari Amlapura kembali menetapkan seorang warga berinisial IWS sebagai tersangka baru korupsi LPD Desa Adat Kelungah, Sidemen, Karangasem. Foto: Instagram @kejari_karangasem

bali.jpnn.com, AMLAPURA - Penyidik Kejari Amlapura kembali menetapkan seorang warga berinisial IWS sebagai tersangka baru.

IWS diduga terlibat kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Karangasem, Bali.

Penetapan status baru IWS berdasar Surat Penetapan Nomor B-2875/N.1.14/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.

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Perkara ini merupakan pengembangan kasus yang sebelumnya menyeret mantan Ketua LPD Desa Adat Kelungah berinisial IWD.

Kasi Intel Kejari Amlapura Ferdy Arya Nulhakim menjelaskan, IWS selaku penerima kredit diduga turut serta dalam perbuatan melawan hukum dengan mencairkan pinjaman yang menyimpang dari ketentuan LPD.

"Tersangka IWS memperoleh kredit sebesar Rp 250 juta pada November 2018.

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Padahal, yang bersangkutan bukan krama Desa Adat Kelungah, melainkan warga Gianyar, dan tidak ada kerja sama antar-desa adat," kata Ferdy Arya Nulhakim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11).

Selain melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang seharusnya Rp 119 juta, pinjaman tersebut tetap dicairkan meski jaminan sertifikat tanah belum sah atas nama pelaku.

Penyidik Kejari Amlapura kembali menetapkan seorang warga berinisial IWS sebagai tersangka baru korupsi LPD Desa Adat Kelungah, Sidemen, Karangasem
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TAGS   korupsi LPD Kelungah LPD Desa Adat Kelungah karangasem gianyar kejari amlapura tersangka kredit Akuntan Publik

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