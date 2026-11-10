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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (10/11), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (10/11), Silakan Cek!

Selasa, 10 November 2026 – 05:58 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Selasa (10/11), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Bali hari ini. Foto: Instagram @infosamsatbuleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Selasa hari ini (10/11), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Badung, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Bulelang hadir di Desa Wanagiri, Sukasada, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Desa Kerambitan mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Pekutatan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali Selasa (10/11) hadir di Denpasar, Tabanan, Jembrana, Gianyar, Karangasem dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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