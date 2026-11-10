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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Selasa (10/11), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Selasa (10/11), Silakan Cek!

Selasa, 10 November 2026 – 05:48 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Selasa (10/11), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling dan Samsat di Buleleng yang tengah melayani masyarakat setempat. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Selasa hari ini (10/11), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.30 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

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Di Kabupaten Gianyar, layanan SIM Keliling hadir di objek wisata Goa Gajah mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 11.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Celukan Bawang, Gerokgak, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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