Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Senin (9/11), Silakan Cek!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Senin hari ini (9/11), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Badung, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Bulelang hadir di Desa Telaga, Busungbiu, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Desa Senganan, Penebel, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Pasar Yehembang, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.