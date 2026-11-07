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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Sabtu (17/11), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Sabtu (17/11), Silakan Cek!

Sabtu, 07 November 2026 – 05:54 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Sabtu (17/11), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Sabtu hari ini (7/11), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Pasar Senggol mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan SIM Keliling hadir di Polsek Rendang mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Badung, Karangasem dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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