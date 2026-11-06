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Cek Samsat Keliling di Bali Jumat (6/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 06 November 2026 – 07:31 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Jumat (6/11), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Buleleng, Bali. Foto: Instagram @infosamsatbuleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Jumat hari ini (6/11), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Yamaha Flagship Shop Jalan Diponegoro, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Pucaksari, Busungbiu, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Kelilng hadir di Wantilan Pura Desa Kaba-kaba mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di area parkir Pemkab Jembrana, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali Jumat (6/11) hadir di Denpasar, Tabanan, Buleleng, Jembrana, Karangasem dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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