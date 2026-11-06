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JPNN.com Bali Hukum Layanan SIM Keliling di Bali Jumat (6/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Layanan SIM Keliling di Bali Jumat (6/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 06 November 2026 – 06:46 WIB
Layanan SIM Keliling di Bali Jumat (6/11), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas kepolisian melayani SIM Keliling. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Jumat hari ini (6/11), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Mall Pelayanan Publik mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kota Denpasar hadir di Mall Pelayanan Publik mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana dan Bangli, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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