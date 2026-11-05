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Cek Samsat Keliling di Bali Kamis (5/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Kamis, 05 November 2026 – 05:57 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Kamis (5/11), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Provinsi Bali. Foto; Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Kamis hari ini (5/11), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Puri Peguyangan, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Pemuteran, Gerokgak, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Kelilng di Lapangan Umum Desa Beraban, Kediri, hadir mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di areal parkir Puri Blahbatuh, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali Kamis (5/11) hadir di Denpasar, Tabanan, Buleleng dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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