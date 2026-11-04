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Cek Samsat Keliling di Bali Rabu (4/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Rabu, 04 November 2026 – 06:27 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Rabu (4/11), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling di Bali. Foto: Dok. JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Rabu hari ini (4/11), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Lapangan Pica Sanur, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Kelilng di Pasar Tradisional Marga, hadir mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Bangli hadir di Pengejaran, Slakin, Kintamani serta Tiga, Susut dan Kubusiuh, Yangapi, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKs) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali Rabu (4/11) hadir di Denpasar, Tabanan dan Bangli, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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