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JPNN.com Bali Hukum Layanan SIM Keliling di Bali Rabu (4/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Layanan SIM Keliling di Bali Rabu (4/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Rabu, 04 November 2026 – 06:17 WIB
Layanan SIM Keliling di Bali Rabu (4/11), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Rabu hari ini (4/11), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

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Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Badung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung Bali Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling

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