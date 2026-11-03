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Cek Samsat Keliling di Bali Selasa (3/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Selasa, 03 November 2026 – 05:50 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Selasa (3/11), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Selasa hari ini (3/11), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Lapangan Pica Sanur, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Kelilng di Pasar Terminal Pupuan, hadir mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Bangli hadir di Banua, Pinggan, Sekardadi dan Menikliyu Kintamani serta Abuan, Susut, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Pancasari, Sukasada, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali Selasa (3/11) hadir di Denpasar, Tabanan, Jembrana, Gianyar, Karangasem, Buleleng dan Bangli, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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