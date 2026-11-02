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Cek Samsat Keliling di Bali Senin (2/11), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Senin, 02 November 2026 – 07:51 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Senin (2/11), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling. Foto: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nz.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan November 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Senin hari ini (2/11), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Lapangan Pica Sanur, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Kelilng di Lapangan Umum Desa Beraban, Kediri, hadir mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Bangli hadir di Desa Songan B, Abang Songan dan Bayung Gede, Kintamani, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Buleleng hadir di Desa Pejarakan, Gerokgak, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali Senin (2/11) hadir di Denpasar, Tabanan, Buleleng dan Bangli, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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