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Info Samsat Keliling di Bali Senin (26/10), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Senin, 26 Oktober 2026 – 06:33 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Senin (26/10), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling di Bali. Foto: Dok. JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Senin hari ini (26/10), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Pasar Badung, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di Lapangan Pergung, Mendoyo, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di areal parkir Kantor Desa Desa Peliatan, Ubud, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Layanan Samsat Keliling di Bali Senin (26/10) hadir di Denpasar, Jembrana dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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