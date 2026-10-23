JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal Samsat Keliling di Bali Jumat (23/10), Cek Lokasinya!

Jadwal Samsat Keliling di Bali Jumat (23/10), Cek Lokasinya!

Jumat, 23 Oktober 2026 – 07:27 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Jumat (23/10), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat Bali saat memanfaatkan Samsat Keliling. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Jumat hari ini (23/10), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Yamaha Flag Ship Shop Jalan Diponegoro Nomor 57, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di depan Pasar Melaya, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Terminal Bebandem mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali Jumat (23/10) hadir di Denpasar, Jembrana, Karangasem dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Jembrana Samsat Keliling Karangasem Samsat Keliling Gianyar Jadwal Samsat Keliling Lokasi Samsat Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Queven Angkat Bicara Setelah Cetak Brace & Dipuji Johnny Jansen, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Queven Angkat Bicara Setelah Cetak Brace & Dipuji Johnny Jansen, Sentil Taktik

  2. Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol - JPNN.com Bali

    Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol

  3. Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa - JPNN.com Bali

    Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU