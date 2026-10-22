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JPNN.com Bali Hukum Jadwal Samsat Keliling di Bali Kamis (22/10), Cek Lokasinya!

Jadwal Samsat Keliling di Bali Kamis (22/10), Cek Lokasinya!

Kamis, 22 Oktober 2026 – 06:40 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Kamis (22/10), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat meninjau layanan samsat keliling di Denpasar. Foto: ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Kamis hari ini (22/10), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Mall Living World mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Gianyar, layanan Samsat Keliling hadir di area Parkir Puri Blahbatuh mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali Kamis (22/10) hadir di Kota Denpasar dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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