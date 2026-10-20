JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal Samsat Keliling di Bali Selasa (20/10), Cek Lokasinya!

Jadwal Samsat Keliling di Bali Selasa (20/10), Cek Lokasinya!

Selasa, 20 Oktober 2026 – 07:02 WIB
Jadwal Samsat Keliling di Bali Selasa (20/10), Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Selasa hari ini (20/10), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di depan Museum Bali Puputan Badung mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat keliling hadir di depan Pasar Pekutatan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Jaba Pura Penataran Sasih, Pejeng, Tampaksiring, mulai pukul 08.30 sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat Kelilig hadir di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali Selasa (20/10) hadir di Denpasar, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Karangasem dan Gianyar, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali Samsat Keliling Denpasar Samsat Keliling Tabanan Samsat Keliling Jembrana Samsat Keliling Buleleng Samsat Keliling Karangasem Samsat Keliling Gianyar Jadwal & Lokasi Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jort van der Sande Cedera Parah, Marko Dugandzic Siap Meledak di Bali United - JPNN.com Bali

    Jort van der Sande Cedera Parah, Marko Dugandzic Siap Meledak di Bali United

  2. Jadwal Super League: Persija Gagal Jamu Arema FC di SUGBK, Borneo FC Terdampak - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija Gagal Jamu Arema FC di SUGBK, Borneo FC Terdampak

  3. Bali United Rugi Besar, Tulang Rusuk Jort van der Sande Patah, Absen Lama - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Tulang Rusuk Jort van der Sande Patah, Absen Lama

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU