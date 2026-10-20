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JPNN.com Bali Hukum Jadwal SIM Keliling di Bali Selasa (20/10), Silakan Cek Lokasinya!

Jadwal SIM Keliling di Bali Selasa (20/10), Silakan Cek Lokasinya!

Selasa, 20 Oktober 2026 – 06:43 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bali Selasa (20/10), Silakan Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas kepolisian melayani SIM Keliling. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Selasa hari ini (20/10), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

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Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung dan Kantor Samsat Pembantu Nusa Penida mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kota Denpasar, layanan SIM Keliling hadir di Mall Pelayanan Publik mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Badung, Denpasar, Buleleng, Bangli, Karangasem dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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