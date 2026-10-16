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Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Jumat (16/10), Silakan Cek!

Jumat, 16 Oktober 2026 – 07:27 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Jumat (16/10), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @infosamsatkarangasem

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Jumat hari ini (16/10), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di Yamaha Flag Ship Shop Jalan Diponegoro No.57, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Jembrana hadir di depan Kantor Desa Pengambengan, Negara, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di utara Alun-Alun Kota Gianyar mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat keliling hadir di Banjar Batang Desa Labasari, Desa Abang, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali Jumat (16/10) hadir di Denpasar, Jembrana, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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