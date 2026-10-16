JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal SIM Keliling di Bali Jumat (16/10), Silakan Cek Lokasinya!

Jadwal SIM Keliling di Bali Jumat (16/10), Silakan Cek Lokasinya!

Jumat, 16 Oktober 2026 – 07:17 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bali Jumat (16/10), Silakan Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas kepolisian melayani SIM Keliling. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Jumat hari ini (16/10), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Mall Pelayanan Publik mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli & Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali sim keliling denpasar SIM Keliling Badung SIM Keliling Tabanan SIM Keliling Jembrana SIM Keliling Bangli sim keliling Klungkung Jadwal & Lokasi SIM Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Super League Makan Korban, Persijap Pecat Mario Lemos, Ada Peran Bali United - JPNN.com Bali

    Super League Makan Korban, Persijap Pecat Mario Lemos, Ada Peran Bali United

  2. Fahreza Sudin: Java United FC Siap Tempur, Pede Bungkam Bali United - JPNN.com Bali

    Fahreza Sudin: Java United FC Siap Tempur, Pede Bungkam Bali United

  3. Fabio Lefundes Siap Bikin Bali United Merana, Libas Borneo FC Jadi Modal - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Siap Bikin Bali United Merana, Libas Borneo FC Jadi Modal

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU