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JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (15/10), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (15/10), Silakan Cek!

Kamis, 15 Oktober 2026 – 07:18 WIB
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Bali Kamis (15/10), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat meninjau layanan samsat keliling di Denpasar. Foto: ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Kamis hari ini (15/10), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kota Denpasar, layanan Samsat Keliling hadir di parkir timur Lapangan Pica, Sanur, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di Areal Parkir Puri Blahbatuh, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Buleleng, layanan Samsat keliling hadir di Desa Penyabangan, Gerokgak mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Kerambitan mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali Kamis (15/10) hadir di Denpasar, Tabanan, Gianyar dan Buleleng, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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