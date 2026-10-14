JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (14/10), Silakan Cek!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (14/10), Silakan Cek!

Rabu, 14 Oktober 2026 – 06:41 WIB
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Bali Rabu (14/10), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi seorang warga mengurus perpanjangan SIM di mobil pelayanan SIM Keliling. FOTO: ANTARA/Andika Wahyu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Rabu hari ini (14/10), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Karangasem hadir di Lapangan Bebandem mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Badung, Bangli, Karangasem & Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung SIM Keliling Bangli SIM Keliling Karangasem sim keliling Klungkung Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata! - JPNN.com Bali

    Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata!

  2. Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso - JPNN.com Bali

    Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso

  3. Jadwal Super League: PSIM vs PSM, Persib Kontra Persik, Persija & Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSIM vs PSM, Persib Kontra Persik, Persija & Bali United?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU