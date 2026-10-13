Praperadilan Eks Kakanwil BPN Bali Dikabulkan: Bebas Tahanan, Status Tersangka Sah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging.

Dalam putusannya, Hakim Tunggal PN Denpasar Kadek Desy Arcana memerintahkan agar I Made Daging segera dibebaskan dari tahanan.

"Memerintahkan termohon untuk segera melepaskan pemohon dari tahanan sejak putusan praperadilan diucapkan, apabila pemohon tersebut sedang dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan tersebut," kata Kadek Desy Arcana saat membacakan amar putusan di PN Denpasar, Selasa (13/10).

Hakim Tunggal juga menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/31/IX/RES.1.24./2026/Ditreskrimsus tertanggal 16 September 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, pihak termohon, yakni penyidik Ditreskrimsus Polda Bali diperintahkan untuk segera mengeluarkan mantan pejabat BPN Bali tersebut dari dalam sel tahanan.

“Membebankan seluruh biaya perkara praperadilan ini kepada negara,” ujar Kadek Desy Arcana dilansir dari Antara.

Meski memerintahkan pembebasan dari tahanan, hakim menolak gugatan pemohon terkait pembatalan status tersangka.

Hakim menilai penetapan tersangka terhadap I Made Daging oleh penyidik kepolisian sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.