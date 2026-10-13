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JPNN.com Bali Hukum Praperadilan Eks Kakanwil BPN Bali Dikabulkan: Bebas Tahanan, Status Tersangka Sah

Praperadilan Eks Kakanwil BPN Bali Dikabulkan: Bebas Tahanan, Status Tersangka Sah

Selasa, 13 Oktober 2026 – 20:05 WIB
Praperadilan Eks Kakanwil BPN Bali Dikabulkan: Bebas Tahanan, Status Tersangka Sah - JPNN.com Bali
Kuasa hukum mantan Kepala Kantor BPN Bali I Made Daging, Gede Pasek Suardika (kiri) dan timnya memberikan keterangan kepada awak media sesuai pembacaan putusan, Selasa (13/10). Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging.

Dalam putusannya, Hakim Tunggal PN Denpasar Kadek Desy Arcana memerintahkan agar I Made Daging segera dibebaskan dari tahanan.

"Memerintahkan termohon untuk segera melepaskan pemohon dari tahanan sejak putusan praperadilan diucapkan, apabila pemohon tersebut sedang dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan tersebut," kata Kadek Desy Arcana saat membacakan amar putusan di PN Denpasar, Selasa (13/10).

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Hakim Tunggal juga menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/31/IX/RES.1.24./2026/Ditreskrimsus tertanggal 16 September 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, pihak termohon, yakni penyidik Ditreskrimsus Polda Bali diperintahkan untuk segera mengeluarkan mantan pejabat BPN Bali tersebut dari dalam sel tahanan.

“Membebankan seluruh biaya perkara praperadilan ini kepada negara,” ujar Kadek Desy Arcana dilansir dari Antara.

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Meski memerintahkan pembebasan dari tahanan, hakim menolak gugatan pemohon terkait pembatalan status tersangka.

Hakim menilai penetapan tersangka terhadap I Made Daging oleh penyidik kepolisian sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim Tunggal PN Denpasar Kadek Desy Arcana memerintahkan agar I Made Daging segera dibebaskan dari tahanan, meski masih berstatus tersangka
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TAGS   pn denpasar Kakanwil BPN Bali I Made Daging sidang praperadilan tersangka polda bali Rutan Polda Bali Tahti Polda Bali BPN Bali

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