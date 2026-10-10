JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Cek Samsat Keliling di Bali Sabtu (10/10), Ini Jadwal dan Lokasinya! L

Cek Samsat Keliling di Bali Sabtu (10/10), Ini Jadwal dan Lokasinya! L

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 11:29 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Sabtu (10/10), Ini Jadwal dan Lokasinya! L - JPNN.com Bali
Ilustrasi Samsat Keliling di Bali. Foto: Dok. JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca Juga:

Sabtu hari ini (10/10), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Umum Negara Bahagia, mulai pukul 19.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Tabanan hadir di Pasar Senggol mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Baca Juga:

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 10 Oktober 2026 hadir di Jembrana dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   samsat Samsat Keliling Samsat Keliling Bali Bali STNK Samsat Keliling Jembrana Samsat Keliling Tabanan Lokasi Samsat Keliling Jadwal Samsat Keliling

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Uji Kecerdikan Johnny Jansen Racik Skuad Pincang Bali United Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Uji Kecerdikan Johnny Jansen Racik Skuad Pincang Bali United Kontra Persijap

  2. Skuad Bali United Pincang Kontra Persijap, Bomber Vasko Kalezic Ogah Jemawa - JPNN.com Bali

    Skuad Bali United Pincang Kontra Persijap, Bomber Vasko Kalezic Ogah Jemawa

  3. Persijap Berburu Poin di Bali, Mario Lemos: Kami tak Datang Cuma Buat Ditekan! - JPNN.com Bali

    Persijap Berburu Poin di Bali, Mario Lemos: Kami tak Datang Cuma Buat Ditekan!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU