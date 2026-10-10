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Layanan SIM Keliling di Bali Sabtu (10/10), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 06:30 WIB
Layanan SIM Keliling di Bali Sabtu (10/10), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan SIM Keliling. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Sabtu hari ini (10/10), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung dan Kantor Samsat Pembantu Nusa Penida mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Kelilng di Kabupaten Tabanan hadir di Pasar Senggol Tabanan mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Badung, Tabanan, dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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