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Cek Samsat Keliling di Bali Jumat (9/10), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 09 Oktober 2026 – 07:11 WIB
Cek Samsat Keliling di Bali Jumat (9/10), Ini Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Jumat hari ini (9/10), layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Yamaha Flag Ship Shop Jalan Diponegoro No. 57, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di areal parkir Pemkab Jembrana, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gianyar hadir di utara Alun-alun Kota Gianyar, mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

Di Kabupaten Karangasem, layanan Samsat Keliling hadir di Lapangan Tanah Aron, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 9 Oktober 2026 hadir di Denpasar, Jembrana, Gianyar dan Karangasem, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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