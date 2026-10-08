JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum 35 WNA India Terjerat Judol di Bali Divonis Ringan, Perintah Deportasi Setelah Bebas

35 WNA India Terjerat Judol di Bali Divonis Ringan, Perintah Deportasi Setelah Bebas

Kamis, 08 Oktober 2026 – 05:47 WIB
35 WNA India Terjerat Judol di Bali Divonis Ringan, Perintah Deportasi Setelah Bebas - JPNN.com Bali
Sebanyak 35 warga negara asing asal India mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali, Rabu (7/10). Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus judi online (judol) yang menjerat 35 warga negara asing (WNA) asal India memasuki babak akhir.

Majelis hakim PN Denpasar dalam sidang putusan, Rabu (7/10) kemarin menjatuhkan hukuman dua hingga 2,5 tahun terhadap para terdakwa.

Majelis Hakim yang diketuai Putu Gde Novyartha memutus dua terdakwa utama Piyush Sharma dan Yash Raj Singh Gaur dengan hukuman 2,5 tahun penjara, sementara 33 lainnya dua tahun.

Baca Juga:

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Piyush Sharma dan Yash Raj Singh Gaur selama dua tahun enam bulan.

Terhadap 33 terdakwa lainnya dipidana masing-masing dua tahun," ujar Putu Gde Novyartha dilansir dari Antara.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 426 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Baca Juga:

Seluruh masa penahanan yang telah dijalani dipotong dari total hukuman.

Dalam pertimbangan memberatkan, perbuatan para terdakwa tergolong kejahatan transnasional dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas judi online.

Majelis hakim PN Denpasar dalam sidang putusan, Rabu (7/10) kemarin menjatuhkan hukuman dua hingga 2,5 tahun dan 2 tahun terhadap 35 WNA India
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   WNA India WNA India judi online judol judi daring Bali deportasi penangkalan pn denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap Nihil Poin, Genjot Transisi & Chemistry Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persijap Nihil Poin, Genjot Transisi & Chemistry Menjelang Kontra Bali United

  2. Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main - JPNN.com Bali

    Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main

  3. PSS Terpuruk di Klasemen, Pieter Huistra Ogah Pasang Target Muluk-muluk, Wow! - JPNN.com Bali

    PSS Terpuruk di Klasemen, Pieter Huistra Ogah Pasang Target Muluk-muluk, Wow!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU