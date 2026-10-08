35 WNA India Terjerat Judol di Bali Divonis Ringan, Perintah Deportasi Setelah Bebas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus judi online (judol) yang menjerat 35 warga negara asing (WNA) asal India memasuki babak akhir.

Majelis hakim PN Denpasar dalam sidang putusan, Rabu (7/10) kemarin menjatuhkan hukuman dua hingga 2,5 tahun terhadap para terdakwa.

Majelis Hakim yang diketuai Putu Gde Novyartha memutus dua terdakwa utama Piyush Sharma dan Yash Raj Singh Gaur dengan hukuman 2,5 tahun penjara, sementara 33 lainnya dua tahun.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Piyush Sharma dan Yash Raj Singh Gaur selama dua tahun enam bulan.

Terhadap 33 terdakwa lainnya dipidana masing-masing dua tahun," ujar Putu Gde Novyartha dilansir dari Antara.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 426 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Seluruh masa penahanan yang telah dijalani dipotong dari total hukuman.

Dalam pertimbangan memberatkan, perbuatan para terdakwa tergolong kejahatan transnasional dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas judi online.