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JPNN.com Bali Hukum Bule Belarus Terancam Hukuman Berat di Bali, Kokain dan Ganja Jadi Bukti

Bule Belarus Terancam Hukuman Berat di Bali, Kokain dan Ganja Jadi Bukti

Rabu, 07 Oktober 2026 – 08:34 WIB
Bule Belarus Terancam Hukuman Berat di Bali, Kokain dan Ganja Jadi Bukti - JPNN.com Bali
Warga negara (WNA) Belarus, Hleb Saroka, 30, menjalani sidang perdana di PN Denpasar, Selasa (6/10). Terdakwa didakwa terkait kepemilikan dan penguasaan ganja dan kokain. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga negara asing (WNA) asal Belarus Hleb Saroka, 30, menjalani sidang perdana di PN Denpasar, Selasa (6/10) kemarin.

Pria bule ini menjalani sidang perdana atas kasus dugaan kepemilikan ratusan gram ganja dan belasan gram kokain.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Finna Wulandari menjerat terdakwa dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Narkotika dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

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"Terdakwa didakwa melanggar Pasal 609 Ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," ujar JPU Finna Wulandari dilansir dari Antara.

JPU juga mendakwa terdakwa Hleb Saroka tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

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Kasus ini bermula ketika terdakwa Hleb Saroka dihubungi oleh buronan berinisial EGOR sekitar dua minggu sebelum penangkapan.

Warga negara asing (WNA) asal Belarus Hleb Saroka, 30, menjalani sidang perdana di PN Denpasar, Selasa (6/10) kemarin dalam kasus ganja dan kokain
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TAGS   bule WNA Bule Belarusia pn denpasar kokain ganja narkoba polresta denpasar

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