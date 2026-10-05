Kuasa Hukum Bos PT DWI Blak-blakan, Sorot Nilai Kerugian ASABRI & Gagal Lelang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kuasa hukum Direktur Utama PT Danau Winata Indah Sutrisno Lukito Disastro alias SLD, Agus Sujoko, angkat bicara setelah penyidik Kejati Bali menjadikan kliennya sebagai tersangka dan menahannya di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali.

Agus Sujoko mewakili SLD meluruskan konstruksi perkara terkait dugaan kerugian keuangan negara senilai Rp100 miliar dalam transaksi bisnis antara PT Danau Winata Indah (PT DWI) dan PT ASABRI.

Agus Sujoko, menegaskan bahwa penghitungan kerugian negara tidak boleh ditarik secara serampangan atau dipaksakan hingga membengkak drastis.

Penyidik diimbau mempertimbangkan status yuridis PT DWI yang telah diputus pailit serta skema pengembalian aset (asset recovery) yang sah secara keperdataan.

Agus membeberkan bahwa Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat telah resmi memutus pailit PT DWI sejak 5 Desember 2017.

Sejak saat itu, seluruh kewenangan pengurusan dan pemberesan harta (boedel) pailit beralih penuh ke tangan Tim Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

"Pembahasan dugaan kerugian Rp 100 miliar dalam transaksi PT DWI dengan ASABRI tidak dapat dilepaskan dari fakta hukum bahwa PT DWI telah berstatus pailit sejak 2017.

Pengurusan seluruh harta debitur berada dalam mandat kurator, bukan lagi kendali direksi," ujar Agus Sujoko, Senin (5/10).