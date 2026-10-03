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JPNN.com Bali Hukum Info Samsat Keliling di Bali Sabtu (3/10) Sore, Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info Samsat Keliling di Bali Sabtu (3/10) Sore, Cek Jadwal dan Lokasinya!

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 12:05 WIB
Info Samsat Keliling di Bali Sabtu (3/10) Sore, Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelayanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram@samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

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Sabtu (3/10) sore ini, layanan Samsat keliling hadir di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Senggol Tabanan mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan Samsat Keliling hadir di Pasar Umum Negara Bahagia mulai pukul 19.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

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Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Sabtu 3 Oktober 2026 hadir di Kabupaten Tabanan dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
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