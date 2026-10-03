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JPNN.com Bali Hukum Info SIM Keliling di Bali Sabtu (3/10), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info SIM Keliling di Bali Sabtu (3/10), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 06:57 WIB
Info SIM Keliling di Bali Sabtu (3/10), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas kepolisian melayani SIM Keliling. Foto: Instagram @polresbuleleng_110

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Sabtu hari ini (3/10), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

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Layanan SIM Keliling di Kabupaten Klungkung hadir di depan Kantor Bupati Klungkung dan Kantor Samsat Pembantu Nusa Penida mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Pasar Senggol Tabanan mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Badung, Klungkung dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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