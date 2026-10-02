JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Eks Kadis KLH Didakwa Lalai Kelola TPA Suwung, Negara Rugi Rp78,5 Miliar

Eks Kadis KLH Didakwa Lalai Kelola TPA Suwung, Negara Rugi Rp78,5 Miliar

Jumat, 02 Oktober 2026 – 07:22 WIB
Eks Kadis KLH Didakwa Lalai Kelola TPA Suwung, Negara Rugi Rp78,5 Miliar - JPNN.com Bali
Ilustrasi Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Foto: ANTARA/Ayu Khania Pranisitha.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Mantan Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Bali periode 2019-2024 I Made Teja menjalani sidang perdana di PN Denpasar, Kamis (1/10) kemarin.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Denpasar Ni Komang Swastini mendakwa I Made Teja lalai dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung.

Dampaknya adalah terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya kawasan Mangrove.

Baca Juga:

TPA Regional Sarbagita Suwung merupakan fasilitas pemrosesan akhir sampah yang berada di kawasan Denpasar Selatan.

"Secara operasional, pengelolaan TPA Suwung berada di bawah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali," ujar JPU Ni Komang Swastini dilansir dari Antara.

Berdasar surat dakwaan, Made Teja sebagai Kadis DLHK memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Baca Juga:

Kadis DLHK juga bertugas melakukan pengelolaan persampahan, pengawasan terhadap operasional TPA, memastikan pengelolaan sampah sesuai standar lingkungan hidup, serta penganggaran kebutuhan pengelolaan sampah daerah.

Namun, dalam pengelolaannya, TPA Suwung melebihi kapasitas serta bermasalah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pengelolaan air lindi.

Mantan Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Bali periode 2019-2024 I Made Teja menjalani sidang perdana di PN Denpasar, kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Eks Kadis KLH Bali I Made Teja pn denpasar tpa suwung mangrove Air Lindi kejari denpasar Dinas Kehutanan & Lingkungan Hidup Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla - JPNN.com Bali

    Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

  2. Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

  3. Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu! - JPNN.com Bali

    Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU