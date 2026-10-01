JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Kejati Bali Usut Korupsi Kondotel Rp100 Miliar, Bidik Keterlibatan PT ASABRI

Kejati Bali Usut Korupsi Kondotel Rp100 Miliar, Bidik Keterlibatan PT ASABRI

Kamis, 01 Oktober 2026 – 22:16 WIB
Kejati Bali Usut Korupsi Kondotel Rp100 Miliar, Bidik Keterlibatan PT ASABRI - JPNN.com Bali
Penyidik Pidana Khusus Kejati Bali menggiring tersangka SLD, Direktur Utama PT. Danau Winata Indah dalam kasus dugaan korupsi pembelian 125 Kondotel senilai Rp100 miliar seusai diperiksa di Kejati Bali, Rabu (30/9) kemarin. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terus mendalami keterlibatan PT ASABRI (Persero) dalam kasus dugaan korupsi pembelian 125 kondotel senilai Rp100 miliar.

Kasus ini telah menjerat Direktur Utama PT Danau Winata Indah berinisial SLD sebagai tersangka.

SLD bahkan telah dijebloskan ke Lapas Kerobokan, Badung.

Baca Juga:

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Satria Abdi menyatakan, penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan pihak ASABRI sebagai tersangka.

Meski begitu, peluang penetapan tersangka baru masih terbuka lebar.

"Tidak tertutup kemungkinan, sepanjang alat bukti cukup, minimal dua alat bukti," ujar Satria Abdi dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Kasus ini bermula pada Desember 2015 saat PT ASABRI menjalin kerja sama dengan PT Danau Winata Indah untuk membeli 125 Kondotel Avani Nusa Dua Bali Hotel senilai Rp100 miliar.

Meskipun PT ASABRI telah melunasi seluruh pembayaran Rp100 miliar, hingga saat ini tidak satu pun fisik bangunan dari 125 kondotel tersebut yang diserahkan oleh PT Danau Winata Indah.

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terus mendalami keterlibatan PT ASABRI (Persero) dalam kasus dugaan korupsi pembelian 125 kondotel senilai Rp100 miliar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kejati bali PT ASABRI (Persero) korupsi PT ASABRI Kondotel korupsi Korupsi Pembelian Kondotel lapas kerobokan tersangka PT Danau Winata Indah BPK RI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla - JPNN.com Bali

    Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

  2. Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

  3. Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu! - JPNN.com Bali

    Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU