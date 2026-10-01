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JPNN.com Bali Hukum Info SIM Keliling di Bali Kamis (1/10), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info SIM Keliling di Bali Kamis (1/10), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Kamis, 01 Oktober 2026 – 06:50 WIB
Info SIM Keliling di Bali Kamis (1/10), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Warga pemohon perpanjangan SIM Keliling foto dengan petugas kepolisian seusai cetak SIM di mobil SIM Keliling. Foto: Instagram @polres_tabanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Oktober 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

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Kamis hari ini (1/10), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

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Di Kabupaten Tabanan, layanan SIM Keliling hadir di Kurnia Seafood, Beraban, Kediri, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Badung dan Tabanan, cek jadwal dan lokasinya semeton!
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