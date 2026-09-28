JPNN.com

JPNN.com Bali Hukum Info SIM Keliling di Bali Senin (28/9), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Info SIM Keliling di Bali Senin (28/9), Cek Jadwal dan Lokasinya!

Senin, 28 September 2026 – 06:49 WIB
Info SIM Keliling di Bali Senin (28/9), Cek Jadwal dan Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bus pelayanan SIM keliling. Foto: Polda Metro Jaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan SIM Keliling kembali hadir di Bali pada bulan September 2026.

Semeton Bali bisa mendatangi polres setempat atau sejumlah layanan SIM Keliling yang disediakan untuk memperpanjang surat izin mengemudi.

Layanan ini untuk mempermudah warga Bali mendapatkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Baca Juga:

Senin hari ini (28/9), layanan SIM Keliling hadir di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan SIM Keliling di Kabupaten Badung hadir di dua tempat berbeda, yakni Damkar Dalung (timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung.

Layanan SIM Keliling mulai berlangsung pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Baca Juga:

Di Kabupaten Klungkung, layanan SIM Keliling hadir di depan Kantor Bupati Klungkung dan Polsubsektor Nusa Penida mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.

Layanan SIM Keliling hari ini hadir di Kabupaten Badung dan Klungkung, cek jadwal dan lokasinya semeton!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SIM SIM Keliling SIM Keliling Bali SIM Keliling Badung sim keliling Klungkung Lokasi SIM keliling Jadwal SIM Keliling Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar - JPNN.com Bali

    Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar

  2. Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan - JPNN.com Bali

    Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan

  3. Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu - JPNN.com Bali

    Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU